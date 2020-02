Empfehlung - Ausstellung „First Person Plural“ in Kunsthalle Osnabrück

Osnabrück In der Gruppenausstellung, kuratiert von Inga Seidler und Hermann Nöring, werden künstlerische Positionen gezeigt und diskutiert, die einen neuen, kritischen Blick auf die Nutzung des „Ichs“ als Ressource werfen und es in seinen multiplen und kollektiven Dimensionen sichtbar machen. Ausgehend von dem Verhältnis zwischen dem „Ich“ und dem „Wir“ setzen sich die Künstler in ihren Arbeiten mit aktuellen Identitätsfragen sowie mit Fragen nach dem Beeinflussen von Selbstdarstellung und -wahrnehmung durch digitale Kommunikationstechnologien auseinander. Anstatt an der Vorstellung einer singulären Identität festzuhalten, vollziehen die eingeladenen Künstler in ihren 3D-, Video- oder skulpturalen Installationen wiederholt Perspektivwechsel, die das Verlangen nach Zugehörigkeit offen thematisieren und subversiv hinterfragen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/ausstellung-first-person-plural-in-kunsthalle-osnabrueck-345710.html