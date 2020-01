Empfehlung - Ausbildungsplätze kaum zu besetzen

Osnabrück Demnach ging die Zahl der Neuverträge bei der IHK um 2,1 Prozent zurück, die der HWK um 5,5 Prozent. Als Gründe für diesen Rückgang führen beide Verbände die demografische Entwicklung sowie den Trend zum Studium an. „Insofern ist es wichtig, in allen Bereichen die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung zu unterstreichen. Dazu gehört für uns endlich auch ein Azubi-Ticket in Niedersachsen, mit dem unsere Auszubildenden den öffentlichen Nahverkehr vergünstigt nutzen können“, meint IHK-Präsident Uwe Goebel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/ausbildungsplaetze-kaum-zu-besetzen-342003.html