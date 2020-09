Geheimnisvoller Blickfang: Auf einem Osnabrücker Hotelparkplatz warteten am Donnerstagmorgen mehrere Fahrzeuge des US-amerikanischen Hard- und Softwareentwicklers „Apple“ auf ihren Einsatz in Osnabrück. In den kommenden Tagen sollen Daten für den Kartendienst „Apple-Maps“ gesammelt werden. Foto: Michael Gründel