Empfehlung - „Annalena“ gehört zu den schönsten Kühen im Osnabrücker Land

Osnabrück In den „Alten Kuhklassen“ setzte sich am Samstag „Annalena“ von Besitzer Nils Kolckhorst-Kahle durch. Bei den sogenannten Schwarzbunt-Tagen wurden die Tiere unter der Leitung von Preisrichter Dirk Haßbargen in vier verschiedenen Kategorien begutachtet: junge, mittlere und alte Kuhklassen sowie Nachzuchten. Die Holstein-Schau war Teil der 44. Auflage der Osnabrücker „Schwarzbunt-Tage“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/annalena-gehoert-zu-den-schoensten-kuehen-im-osnabruecker-land-341610.html