Anklage nach Axthieb auf dem Flohmarkt

gn Osnabrück. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat Anklage gegen einen 39-jährigen Mann aus Glandorf erhoben. Er soll am 4. März auf einem Flohmarkt an der Halle Gartlage in Osnabrück nach einem Streit mit einem Standinhaber eine zum Verkauf angebotene Stielaxt ergriffen und dem Mann ins Gesicht geschlagen haben.

Ursache des Streites waren Äußerungen des Angeschuldigten und eines Begleiters über den Umgang mit ethnischen Minderheiten aus dem ehemaligen Jugoslawien, teilte die Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag in einer Presseerklärung mit.

Bleibende Narbe

Das Opfer erlitt durch die Verletzung eine tiefe Schnittverletzung an der rechten Wange mit erheblich dauerhaft sichtbarer Narbenbildung.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeschuldigte bei seinem Schlag eine tödliche Verletzung des Opfers zumindest billigend in Kauf genommen hat. Sie hat deshalb Anklage wegen versuchten Totschlags und schwerer Körperverletzung erhoben.

Angeklagter in U-Haft

Die Anklage wurde zum Landgericht Osnabrück (Schwurgericht) erhoben. Die Kammer hat noch nicht über die Öffnung des Hauptverfahrens entschieden. Ein Hauptverhandlungstermin ist noch nicht anberaumt.

Der kosovarische Angeschuldigte, dessen Asylantrag im September 2015 vom Bundesamt für Migration und Integration (BAMF) abgelehnt und dessen Klage vom Verwaltungsgericht Osnabrück im Mai 2016 verworfen worden war, befindet sich derzeit wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.