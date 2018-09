Empfehlung - Alleinerziehende Mütter suchen verzweifelt Wohnung

Osnabrück „Eigentlich erfüllen wir fast alle Schlagwörter, die Vermieter generell abschrecken“, sagt Genia Priesner und lacht. Heißt: Kinder, Wohngemeinschaft, alleinerziehend und ALGII. Die 26-Jährige ist nach einem Studium der Kulturwissenschaft, das sie während der zweiten Schwangerschaft abbrechen musste, derzeit in Elternzeit und stockt mit ALGII auf, will aber demnächst eine Ausbildung beginnen. Jetzt, da ihr zweijähriger Sohn Elian eine Kita besucht, sei wieder Zeit dafür. Momentan lebt sie mit Elian und ihrer vier Jahre alten Tochter Nuria in einer Zweizimmerwohnung. „Nach der Trennung habe ich gerne alleine gelebt“, sagt sie. Doch nun habe sie wieder Lust auf etwas Gemeinschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/alleinerziehende-muetter-suchen-verzweifelt-wohnung-251031.html