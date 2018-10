Empfehlung - Aldi bringt Sensoren auf Kundenparkplatz an

Osnabrück Die Sensoren sind flach, schwarz und handgroß. Sie werden aufs Pflaster aufgeklebt, sind daher leicht zu handhaben. Aldi-Nord hat sie für die Parkplätze der Märkte an der Martinistraße in Osnabrück und in Belm bestellt, weil es dort „massive Probleme“ mit Fremdparkern gibt, wie Aldi-Expansionsleiter Nord, Martin Golly, sagte. Die Parkplätze sind für die Kunden da, werden aber gern von Autofahrern als kostenlose Dauerabstellfläche missbraucht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/aldi-bringt-sensoren-auf-kundenparkplatz-an-259938.html