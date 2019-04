Airbus „Osnabrück“ ist seit 25 Jahren fliegender Botschafter

Greven Zu diesem Anlass gratulierte am Montag Wolfgang Griesert, Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafen Münster/Osnabrück und Osnabrücker Oberbürgermeister, während eines Treffens mit dem Luftfahrtdienstleister Lufthansa.

Der Airbus mit der Registrierung D-AIRE verfügt über 200 Sitzplätze und wurde von Lufthansa am 14. April 1994 in Dienst gestellt. „Ich freue mich, dass wir mit dem „Osnabrück-Flieger“ einen wunderbaren Repräsentanten unserer Stadt haben, der schon so viele Menschen schon schnell und sicher in die unterschiedlichsten Städte Europas gebracht hat“, sagte Oberbürgermeister Griesert.

Bis heute hat die D-AIRE rund 44.000 Flüge und 57.000 Flugstunden absolviert. In ihrer bisherigen Dienstzeit bisher war sie an insgesamt 122 Flughäfen in ganz Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika zu sehen. Auch am FMO war die „Osnabrück“ viermal zu Gast. Zuvor war bereits seit Ende der 1960er Jahre eine Boeing 737 mit dem Namen „Osnabrück“ unterwegs.