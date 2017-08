Affe büxt aus und kommt dann zurück

gn Osnabrück. Kleines Tier mit großem Freiheitsdrang: Im Zoo Osnabrück ist Sonntagmittag ein Braunkopfklammeraffe ausgebüxt und hat die Zoomitarbeiter bis zum Nachmittag auf Trab gehalten. Dann sprang das Weibchen freiwillig zurück in sein Gehege. Gefahr für die Besucher habe nicht bestanden, betonte der Zoo.

„Wir warten zurzeit ab, ob das Weibchen von alleine zu seiner Gruppe zurückgeht“, wurde Andreas Wulftange, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Biologe, in einer ersten Mitteilung des Zoos zitiert. „Die Gruppe hatte das Tier bereits gerufen, und auch der ausgebüxte Affe rief nach den Artgenossen. Er war selbst erschrocken über den Ausflug und wollte zur Gruppe zurück“, erklärte Wulftange.

„Besucher haben uns berichtet, der Affe hätte an einem Kletterseil auf der Anlage so stark geschaukelt, dass das Tier auf einen benachbarten Baum außerhalb der Insel abgesprungen ist“, hieß es in der Mitteilung des Osnabrücker Zoos weiter.

Zoo-Mitarbeiter sind mit Fangnetzen im Zoo Osnabrück unterwegs und suchen nach einem entkommenen Braunkopfklammeraffe. Foto: Lino Mirgeler

Ein Braunkopfklammeraffe ist aus seinem Gehege im Zoo Osnabrück ausgebüchst und erkundet die Umgebung. Foto: Lino Mirgeler