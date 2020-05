In einem Betrieb in Dissen wurden 92 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Nun ist die Produktion dort ausgesetzt. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte nach einer Häufung von Coronainfektionen bei einem Schlachtbetrieb in Coesfeld angeordnet, dass sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schlachtbetriebe in NRW zu testen seien. Foto: David Inderlied/dpa