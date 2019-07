Empfehlung - 75-Jährige bedroht und getötet: Vier Männer vor Gericht

Osnabrück Am ersten Tag des Prozesses am Osnabrücker Landgericht gegen vier Männer, die für den Tod einer 75-Jährigen aus Melle verantwortlich sein sollen, hat einer der Angeklagten ausgesagt. Konkret geht es in der Verhandlung um einen Leichenfund kurz vor Weihnachten 2018 in der Nähe der Gedenkstätte Augustaschacht in Hasbergen. Die Staatsanwaltschaft wirft vier Männern schweren Raub sowie versuchte schwere räuberische Erpressung vor. Drei der Angeklagten sollen die Seniorin ermordet haben.