600 Stahlstützen bewahren FMO-Parkhaus vor dem Einsturz

Nach dem Brand in einem Parkhaus am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) stehen weiterhin etwa 30 Fahrzeuge in dem vom Feuer heimgesuchten Bereich. Unterdessen wurden rund 600 Streben zur Standsicherung im Gebäude verbaut.