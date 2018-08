Empfehlung - 56-Jähriger soll Feuer in Georgsmarienhütte gelegt haben

Georgsmarienhütte Ein Feuer brach in einem Patientenzimmer im Franziskushospital in Georgsmarienhütte am vergangenen Freitag gegen 23 Uhr aus. Das Zimmer war mit einem 78 Jahre alten Mann aus Bad Rothenfelde und einem 56 Jahre alten Mann aus Georgsmarienhütte belegt. Der 78 Jahre alte Patient verstarb in seinem brennenden Bett. Der 56-Jährige blieb unverletzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/56-jaehriger-soll-feuer-in-georgsmarienhuette-gelegt-haben-245678.html