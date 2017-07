Empfehlung - 48-Jähriger gesteht IRA-Anschlag auf Kaserne in Osnabrück

dpa Osnabrück. Mehr als 20 Jahre nach dem letzten Anschlag der irischen Untergrundorganisation IRA in Deutschland hat ein 48-jähriger Ire die Tat gestanden. Zum Prozess-Auftakt am Mittwoch vor dem Landgericht Osnabrück ließ er über seinen Anwalt erklären, das Attentat auf die damalige britische Kaserne „Quebec-Barracks“ in Osnabrück am 28. Juni 1996 zu verantworten. Verletzt wurde bei dem Anschlag mit drei Mörsergranaten niemand. Es entstand Sachschaden an Gebäuden und Autos, auch bei den deutschen Anwohnern der Kaserne. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet auf versuchten Mord.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/48-jaehriger-gesteht-ira-anschlag-auf-kaserne-in-osnabrueck-201522.html