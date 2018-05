46. Osnabrücker Maiwoche beginnt am Himmelfahrtstag

Am Himmelfahrtstag, 10. Mai, um 18 Uhr, gibt der Osnabrücker Oberbürgermeister Wolfgang Griesert am Marktplatz den Startschuss für die 46. Maiwoche in Osnabrück. Auf vier Bühnen sorgt ein abwechslungsreiches Musikprogramm für die richtige Feierstimmung.