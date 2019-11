Empfehlung - 31 Holzquader sind in Kalkriese Kunstobjekte

Bramsche Aus Eichenholzklötzen mit Kampfspuren aus dem Ersten Weltkrieg haben 31 Künstler aus aller Welt symbolhafte Friedenszeichen geschaffen. Zu sehen sind sie ab dem heutigen Sonnabend in der Ausstellung „Damals nicht, jetzt nicht, niemals!“ im Varusschlacht-Museum Kalkriese in Bramsche (Kreis Osnabrück), für die der Osnabrücker Künstler Volker-Johannes Trieb den Anstoß gegeben hat. Er hat die Holzquader an Künstlerkollegen aus allen Ländern geschickt, die vor 100 Jahren am Ersten Weltkrieg beteiligt waren - darunter Günther Uecker aus Deutschland, David McCracken aus Neuseeland, Hermann Nitsch aus Österreich oder das Künstlerpaar Ilja & Emilia Kabakow aus Russland.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/31-holzquader-sind-in-kalkriese-kunstobjekte-332166.html