Empfehlung - 25-Jährige erhält nach Diebstahlsversuch umgehende Strafe

Bad Iburg Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück mitteilte, war am Donnerstag ein Mitarbeiter eines Discounters an der Malberger Straße in Georgsmarienhütte auf eine junge Frau aufmerksam geworden, die sich sehr auffällig für den Einkaufswagen einer 85 Jahre alten Kundin interessierte. Immer dann, wenn die Seniorin sich nach einem Joghurt bückte, griff sie in deren im Kindersitz des Einkaufswagens abgestellte Handtasche und suchte dort offenbar nach der Geldbörse.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/25-jaehrige-erhaelt-nach-diebstahlsversuch-umgehende-strafe-331217.html