Osnabrück. Verena Paul steht in der Tür zum Gemeindehaus in der evangelischen Petrusgemeinde in Osnabrück und breitet einladend die Arme aus. Die 21-Jährige geht in ihrer Kirche ein und aus. Vor drei Jahren wurde sie in den Kirchenvorstand berufen – da hatte sie gerade das Mindestalter für die Mitarbeit in dem leitenden Gremium erreicht. „Ich habe in der Gemeinde praktisch meine ganze Kindheit und Jugendzeit verbracht“, sagt die energische junge Frau und ergänzt: „Hier ist mein zweites Zuhause.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/21-jaehrige-tritt-erstmals-bei-wahlen-zum-kirchenvorstand-an-228172.html