19-Jähriger belästigt 17-Jährige: Polizei sucht Zeugen

Ibbenbüren Nach bisherigen Erkenntnissen der Bundespolizei wurde die junge Frau am Donnerstag zwischen 18 und 18.45 Uhr im Bahnhof Ibbenbüren-Laggenbeck (NRW) von dem 19-jährigen Mann sexuell belästigt.Offenbar hatte er die Geschädigte angesprochen, während die 17-Jährige am Treppenabgang zu den Gleisen sitzend, auf den Zug in Richtung Osnabrück, Abfahrt 18.59 Uhr, wartete.

Kurz darauf soll er sie gegen ihren Willen am Arm geküsst haben. Die 17-Jährige machte ihm laut Mitteilung der Polizei deutlich, dass sie das nicht wollte. Dennoch soll der Mann ihr unter den Rock gefasst haben, um sie zu berühren. Erst mit der Einfahrt des Zuges in Richtung Osnabrück habe sich der Mann zurückgezogen. Der mutmaßliche Täter und sein 17-jähriges Opfer bestiegen getrennt voneinander den Zug nach Osnabrück.

Bei Ankunft des Zuges in Osnabrück suchte die verängstigte Teenagerin sofort die Dienststelle der Bundespolizei auf. Aufgrund ihrer detaillierten Personenbeschreibung konnte noch im Hauptbahnhof ein 19-jähriger Iraker als Tatverdächtiger festgestellt werden. Offenbar kamen während des sexuellem Übergriffs im Bahnhof Ibbenbüren-Laggenbeck (NRW) zwei Passantinnen vorbei. Diese könnten den Vorfall unwissentlich beobachtet haben ohne die Situation der jungen Frau erkennen zu können. Der tatverdächtige 19-Jährige trug zu der Zeit eine schwarze Jogginghose, ein weißes T-Shirt und ein rotes Basecap. Er ist von schlanker Statur, etwa 1,70 Meter groß und hat kurze schwarze Haare.

Die Bundespolizei bittet insbesondere die beiden vermutlichen Zeuginnen, sich bei der Dienststelle in Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 331280 zu melden und ihre Beobachtungen mitzuteilen.