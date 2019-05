17 Hippies auf „Kirschzeit Tour“

Osnabrück Ihr aktuelles Album „Kirschenzeit“ wollen die „17 Hippies“ am 19. Oktober ab 20 Uhr im Osnabrücker Rosenhof präsentieren. Außerdem haben die 13 Berliner Musiker an diesem Abend auch viele „Klassiker“ im musikalischen Gepäck, heißt es in einer Mitteilung der Band. Dabei wollen sie ihr Publikum mit einem Stilmix aus osteuropäischen Melodien und Rhythmen, französischem Chanson und amerikanischer Folkmusik begeistern. Ihren ganz eigenen Sound haben sie nach eigenen Angaben in den vergangenen 20 Jahren gesammelt, in denen sie während ihrer Touren mehrfach die Welt umrundeten.

Informationen zum Konzert und zu den Eintrittspreisen gibt es auf www. rosenhof-os.de.