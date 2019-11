Empfehlung - 100.000 Euro sichern den Bestand der Generationen-Werkstatt

Dissen Rund 100 Unternehmen und 45 Schulen hat das kleine Team der Ursachenstiftung in den vergangenen fünf Jahren in über 200 Projekten zusammengeführt. Aus vielen der Generationen-Werkstätten, in denen Jugendliche von erfahrenen Handwerkern angeleitet werden und gemeinsam an Werkstücken arbeiten, sind bereits Auszubildende für die Unternehmen hervorgegangen. „Der Zuspruch für unsere Projektidee wächst, auch weil jetzt die ersten Erfolge sichtbar werden“, erklärt Johannes Rahe, Vorsitzender der Ursachenstiftung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/osnabrueck/100000-euro-sichern-den-bestand-der-generationen-werkstatt-331540.html