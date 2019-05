10.000 Exponate: Bohmter widmet dem Igel ein eigenes Museum

Bernhard Wetzigs Herz schlägt für Igel. Rund 10.000 Igel-Exponate stehen in seinem Museum in Bohmte, nochmal so viele schlummern im Archiv. Es ist das wohl einzige Igelmuseum Deutschlands. Doch bekannt ist es in der Region bislang kaum.