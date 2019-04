Empfehlung - Zwei Verletzte bei Unfall an Autobahnabfahrt in Bentheim

Bad Bentheim Gegen 11 Uhr wollte eine Autofahrerin (Jahrgang 1968), die mit ihrem Ford von der Autobahn 30 aus Richtung Niederlande kam, die Bundesstraße 403 überqueren und weiter geradeaus in Richtung Schüttorf fahren. Dabei übersah sie vermutlich eine Autofahrerin (Jahrgang 1989) in einem Opel Astra, die aus Richtung Bad Bentheim in Richtung Nordhorn unterwegs war, teilte die Polizei den GN mit. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei schob sich der Opel Astra in einen Lieferwagen, der aus Richtung Schüttorf an der Haltelinie stand. Beide Autofahrerinnen wurden ins Krankenhaus gebracht. In dem Lieferwagen saßen zwei Menschen, darunter eine schwangere Frau. Sie wird vorsorglich im Krankenhaus untersucht. An den Autos entstand erheblicher Schaden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/zwei-verletzte-bei-unfall-an-autobahnabfahrt-in-bentheim-294062.html