Ziel der katholischen Kinderfreizeit steht fest

Schüttorf/Bad Bentheim Etwa 10 bis 15 Gruppenleiter bereiten ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Die Kinder verbringen zusammen eine Woche in einem Selbstversorgerhaus mit Spiel, Spaß und Aktionen. Mitfahren können etwa 45 Kinder zwischen acht und 14 Jahren, die Lust auf eine spannende Ferienwoche haben, teilt die Pfarreiengemeinschaft mit.

Die Kosten belaufen sich für ein Kind auf 160 Euro und für jedes weitere Geschwisterkind auf 140 Euro. Begleitet wird die Freizeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in der katholischen Pfarreiengemeinschaft aktiv sind.

Anmeldungen können auf www.pg-og.de heruntergeladen werden und liegen in den katholischen Kirchen und Pfarrheimen in Bad Bentheim und Schüttorf aus. Fragen an Pia Focke per E-Mail an piafocke@gmx.de.