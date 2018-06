Polizei beschlagnahmt zwei Kilo Kokain in Gildehaus

Bad Bentheim Die Beamten der Bundespolizei und des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) Bad Bentheim entdeckten die zwei Kilo Kokain mit einem Verkaufswert von rund 143.000 Euro am Donnerstag im Wagen eines 28-Jährigen und 31 Jahre alten Mannes. Die beiden waren gegen 12 Uhr mittags in einem Wagen mit dänischer Zulassung über die Autobahn 30 nach Deutschland eingereist. An der Anschlussstelle Gildehaus wurde das Auto durch eine Streife der Bundespolizei angehalten.

Da die beiden Männer keine nachvollziehbaren Angaben zu ihrem Tagestrip in die Niederlande machten, sahen sich die Beamten das Fahrzeug der beiden Dänen näher an. Mit einem Schnelltest konnten Rückstände von Rauschgift in dem Auto nachgewiesen werden. Das Auto wurde darum sorgfältig durchsucht. Hinter einer Verkleidung im Innenraum fanden die Beamten in einem fachmännisch eingebauten Versteck das Kokain.

Damit endete der Drogenschmuggel in Richtung Dänemark bereits an der deutsch-niederländischen Grenze. Die beiden Männer wurden festgenommen und zusammen mit den beschlagnahmten Drogen für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen übergeben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der 28-jährige Hauptbeschuldigte am Freitagmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, der 28-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.

In den vergangenen Wochen wurden mehrmals Schmuggelversuche von größeren Mengen Drogen aufgedeckt. Die deutsch-niederländische Grenze ist weiterhin ein Brennpunkt der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln.