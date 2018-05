Empfehlung - Starkregen: In der Grafschaft laufen die ersten Keller voll

gn Bad Bentheim. Starke Regenfälle fordern am Donnerstagabend die Feuerwehr in Bad Bentheim: Auf einem Acker an der Heinrich-Hager-Straße fließt der Niederschlag auf ein tieferliegendes Grundstück. Weil die landwirtschaftliche Fläche die Niederschlagsmengen nicht vollständig aufnehmen kann, sucht sich das Wasser einen Weg Hang abwärts. Einsatzkräfte der Feuerwehr pumpen das herabfließende Regenwasser ab. In einem weiteren Grundstück haben sich die Niederschlagsmengen in den Keller ergossen. Diesen pumpt die Feuerwehr derzeit leer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/web-artikel-237966.html