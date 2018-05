Empfehlung - Offenes Museum nimmt in Gildehaus Bilder an

Gildehaus. Das Otto-Pankok-Museum eröffnet am Freitag, 8. Juni, um 19 Uhr die neue Sommerausstellung. Sie ist wieder als offenes Museum konzipiert. Gezeigt werden Bilder und Gemälde aus Grafschafter Privatbesitz zum Thema „Straßen–Wege–Pfade“. Wer sein Kunstwerk zeigen möchte, kann es am Mittwoch, 30. Mai, von 18 bis 20 Uhr, sowie am Sonnabend, 2. Juni, von 10 bis 12 Uhr im Museum am Neuen Weg in Gildehaus vorbeibringen: Eingereicht werden können Original-Gemälde sowie qualitativ hochwertige Drucke von beispielsweise Holz- und Linolschnitten. Das Interesse an diesem zweiten offenen Museum nach der Premiere 2016 ist auch in diesem Jahr groß: „Offenbar zeigen auch weiterhin die Bentheimer und Gildehauser besonders gerne Heimatbilder“, sagte Vorstandsmitglied Birgit Baumann. Grafschafter Kunstbesitzer, die ihr Bild präsentieren wollen, müssen dazu einen kleinen Text einreichen. Dieser wird in der Ausstellung auf kleinen Informationstafeln neben jedem Kunstwerk zu sehen sein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/web-artikel-237515.html