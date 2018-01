Empfehlung - Wagen fängt auf Autobahn Feuer und brennt aus

gn Bad Bentheim. Am Freitagmorgen ist es auf der A30 zwischen den Anschlussstellen Schüttorf-Nord und Nordhorn/Bad Bentheim zu einem Verkehrsunfall gekommen: Eine 28-jährige Frau aus Rheine war kurz vor 7 Uhr mit ihrem „Fiat Punto“ in Richtung Niederlande unterwegs. Als ein Reifen ihres Wagens aus ungeklärter Ursache platzte, verlor sie die Kontrolle und schleuderte gegen die Seitenleitplanke. Das Auto blieb quer auf dem Seitenstreifen stehen und fing Feuer. Die Fahrerin konnte den Wagen unverletzt verlassen. Die Autobahn musste für die Lösch- und Aufräumarbeiten in Richtung Amsterdam zunächst voll und später halbseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr aus Schüttorf war vor Ort im Einsatz. Der Fiat brannte komplett aus. Der Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro beziffert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/wagen-faengt-auf-autobahn-feuer-und-brennt-aus-222338.html