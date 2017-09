Empfehlung - Vorfahrt missachtet: Unfall mit Schwerverletztem in Samern

gn Samern. Am Mittwochmorgen ist es in Samern zu einem Verkehrsunfall gekommen: Auf der Straße „Ohner Diek“ war ein Opel-Fahrer von Bad Bentheim aus kommend in Richtung Ohne unterwegs. Gleichzeitig war auf der Straße „Zum Adolfshof“ ein Suzuki unterwegs. An der Kreuzung der beiden Straßen missachtete der 53-jährige Suzuki-Fahrer die Vorfahrt des 26-jährigen Opel-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Suzuki-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus nach Lingen gebracht werden. Der Opel-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus nach Rheine gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehr Ohne waren ebenfalls zum Unfall ausgerückt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/vorfahrt-missachtet-unfall-mit-schwerverletztem-in-samern-208133.html