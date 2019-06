Empfehlung - Verfolgungsjagd: Trio soll alte Dame ausgeraubt haben

Gildehaus/Schüttorf Am Tag nach der spektakulären Flucht, die am frühen Montagabend kurz vorm Schüttorfer Kreuz ein abruptes Ende fand, hat die Polizei sich zu den Hintergründen geäußert. Die drei mutmaßlichen niederländischen Straftäter, die auf der Autobahn 30 über den Grenzübergang bei Gildehaus nach Deutschland gekommen waren, waren demnach zuvor mit ihrem Auto in der Nähe von Oldenzaal in eine Falle getappt. „Noch auf niederländischem Staatsgebiet hatte gegen kurz vor 16.30 Uhr ein automatisches Kennzeichenlesegerät einen Fahndungstreffer angezeigt“, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Beamten nahmen die Verfolgung des Wagens auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/verfolgungsjagd-trio-soll-alte-dame-ausgeraubt-haben-302927.html