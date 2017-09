Empfehlung - Stadtschützenfest Tag 2: Buntes Programm am Sonntag

Bad Bentheim. Nach dem ersten Schützenfestabend im Festzelt ging es am frühen Sonntagnachmittag mit dem Programm weiter. Das warme Septemberwetter lockte viele Bentheimer zum Herrenberg. Am Fuße der Burg lauschten sie den mal sanften, mal lauten Klängen der britischen Band „The Band of the Island of Jersey“. Denn die Band ist nicht nur für den Umzug am Samstagabend in die Grafschaft gekommen, sondern auch für ihr Konzert am Sonntag. Zur Freude der Bentheimer: Denn auch sechs Jahre nach ihrem ersten Auftritt in der Burgstadt sorgten die Briten wieder einmal für große Begeisterung bei den Zuschauern, die sich rund um die spielende Band versammelten. Das Repertoire war vielseitig und ging von berühmten Klassikern bis hin zur Filmmusik von „Mission Impossible“. Nach einer Stunde marschierten die Briten vom Herrenberg zum Schlosspark. Denn dort wimmelte es bereits von Familien, die dem Aufruf zum Familiennachmittag gefolgt sind. Während sich die erwachsenen Besucher bei Kaffee und Kuchen über das Konzert der Briten unterhielten, konnten sich die Kinder auf der Hüpfburg austoben oder mithilfe der Jungendfeuerwehr Bad Bentheim ihr Geschick am Wasserschlauch oder beim Ausstechen eines Buttons testen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/stadtschuetzenfest-tag-2-buntes-programm-am-sonntag-206200.html