Empfehlung - Spediteur The Green Line zieht sich aus Schüttorf zurück

Schüttorf Die Raben Group übernimmt zum 1. Oktober die The Green Line (TGL) Transport-Logistik am Autobahnkreuz A 30/31 in Schüttorf. TGL gehört zum Firmenverbund The Green Line Nellen & Quack mit Sitz in Gronau. In der TGL hatte der mittelständische Logistikdienstleister im Frühjahr seine Stückgutaktivitäten ausgelagert. Die Kartellbehörden müssen die Übernahme noch genehmigen. „Wir erwarten eine Zustimmung“, sagte Daniel Waanders vom Marketing bei The Green Line den GN.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/spediteur-the-green-line-zieht-sich-aus-schuettorf-zurueck-257574.html