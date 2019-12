Empfehlung - Schüttorfer Züchter präsentieren dem Publikum 200 Kaninchen

Schüttorf Ein farbenprächtiges Bild bot die Lokalschau des Rassekaninchenvereins I151 Schüttorf mit angeschlossener Clubschau des Silberkaninchenclubs I36 Weser-Ems im Kleintierzüchter-Zentrum in Schüttorf. Vorsitzender Thomas Strübbe zu den Höhepunkten im Vereinsleben. Sie gäben unter anderem Gelegenheit, einem breiten Publikum die Kaninchen zu präsentieren und demonstrierten zugleich eine enorme Rassevielfalt. Hiervon konnte sich eine breite Öffentlichkeit überzeugen und sich an 200 Kaninchen erfreuen. Kleinkinder hatten in einem extra hergerichteten „Kleinzoo“ die Möglichkeit, Kaninchen zu streicheln und sich stundenlang mit ihnen zu beschäftigen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/schuettorfer-zuechter-praesentieren-dem-publikum-200-kaninchen-334463.html