Samern: Flucht vor der Polizei endet unter Leitplanke

Samern Am Samstagmorgen ist es an der Salzbergener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen wurde dabei leicht verletzt. Er war gegen 3.50 Uhr mit seiner Mercedes AMG E-Klasse in Richtung der A31 unterwegs, als eine Polizeistreife auf das Fahrzeug aufmerksam wurde. Als die Beamten den Fahrer mittels einer Anhaltekelle zum Halten aufforderten, trat dieser stattdessen aufs Gaspedal. Die Flucht endete schnell: Als der Mercedes von der Salzbergener Straße auf die Autobahnauffahrt abbog, verlor der Fahrer die Kontrolle. Der Mercedes schleuderte über die Fahrbahn und blieb rechts neben der Straße in einem Graben liegen. Der 18-jährige Fahrer und sein Begleiter stiegen aus und flüchteten zu Fuß. Eine Streifenwagenbesatzung der Bundespolizei konnte sie kurze Zeit später in der Nähe des Unfallortes festnehmen. Wie die Polizei mitteilt, bestreitet der leicht verletzte und „deutlich alkoholisierte“ Fahrer, am Steuer des Autos gesessen zu haben. Eine Fahrerlaubnis hat er nicht. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen laufen. Der schwerbeschädigte Wagen mit Gelsenkirchener Kennzeichen wurde sichergestellt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/samern-flucht-vor-der-polizei-endet-unter-leitplanke-323449.html