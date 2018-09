Reise mit drei Kilo Kokain im Koffer endet in Bad Bentheim

Bad Bentheim Ein 30-jähriger Mann hat am Donnerstag versucht, etwa drei Kilogramm Kokain in seinem Reisekoffer über die deutsch-niederländische Grenze zu schmuggeln. Bundespolizisten konnten den Drogenschmuggler in einem Zug nach Deutschland festnehmen. „Bei der Kontrolle der Personalien des 30-Jährigen machte dieser einen auffallend angespannten Eindruck auf die Beamten. Ein Blick in den Koffer des Mannes erklärte schnell seine Unruhe. Zwischen seinem persönlichen Gepäck entdeckten die Bundespolizisten vier Päckchen mit rund drei Kilogramm Kokain in seinem Reisekoffer“, teilt die Bundespolizei am Freitag mit. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zusammen mit den Drogen an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben einen „Straßenhandelspreis“ von ca. 215.000 Euro.

Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.