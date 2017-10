Polizeiteam beschlagnahmt Drogen im Wert von 25.000 Euro

gn Bad Bentheim. Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams Bad Bentheim haben am Donnerstagvormittag einen Drogenschmuggler erwischt. Der 30-jährige Tscheche fuhr in seinem Wagen über die Grenze und wurde dort im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung überprüft. Bei der Kontrolle entdeckte das Team eine Vielzahl an unterschiedlichen Drogen. „In der Summe waren dies Ectasy, Crystal Meth, Heroin und LSD-Trips. Die beschlagnahmten Drogen haben einen ,Straßenhandelspreis‘ von etwa 25.000 Euro“, teilt das grenzüberschreitende Polizeiteam mit.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Die abschließende Sachbearbeitung erfolgt vom Zollfahndungsamt Essen, mit Dienstort Nordhorn.