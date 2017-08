Empfehlung - Pfarrer Hubertus Schnakenberg verlässt die Obergrafschaft

Schüttorf/Bad Bentheim. An diesem Wochenende verabschiedet sich Pastor Schnakenberg von der katholischen Pfarreiengemeinschaft Obergrafschaft. Rund elf Jahre war er in Schüttorf, Bad Bentheim und Gildehaus als Seelsorger und Gemeindeleiter tätig. Bereits am 3. September findet die Einführung seines Nachfolgers statt. Die katholischen Christen in der Obergrafschaft müssen sich zwar an eine neue Person, nicht aber an einen neuen Vornamen gewöhnen: Nach Hubertus Schnakenberg kommt Hubertus Goldbeck.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/pfarrer-hubertus-schnakenberg-verlaesst-die-obergrafschaft-204773.html