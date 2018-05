Empfehlung - Personen im Wasser: Rettungskräfte üben den Ernstfall

hlw Nordhorn. Die DLRG Ortsgruppe Nordhorn hat am Sonnabend zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Nordhorn den Ernstfall geprobt. Ausgangslage des Übungsszenarios war ein Unglück an der Vechte im Einmündungsbereich zum Vechtesee. DLRG-Gruppenführer Stefan Papendorf erklärte: „An der Reiterbrücke ist ein Radfahrer in die Vechte gefahren und untergegangen. Auch ein Ersthelfer, der hinterher gesprungen war, um ihn zu retten, wird im Wasser vermisst.“ Passanten hatten das Unglück beobachtet und die Rettungskräfte über den Notruf „112“ alarmiert. „Wir wurden gegen 16.35 Uhr angefordert. Wenn wir alarmiert werden, um Personen zu retten, wird parallel die Feuerwehr angefordert. Da wir uns im Rahmen eines Übungswochenendes am Lohner Freizeitsee aufhielten, sind wir mit 16 Einsatzkräften recht schnell vor Ort gewesen“, sagte Papendorf und der ergänzte, dass drei Taucher im Wasser nach den vermissten Personen gesucht hätten. Weitere Kräfte kontrollierten den Uferbereich. Schnell hätten sie die beiden Personen gefunden und gerettet. Viele Zuschauer beobachteten das Szenario von der „Reitbrücke“ und vom Vechteufer aus. Sie atmeten auf, als sie erfuhren, dass es sich um eine Übung handelte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/personen-im-wasser-rettungskraefte-ueben-den-ernstfall-235797.html