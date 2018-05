Empfehlung - Offener Haftbefehl: Bundespolizei nimmt 37-Jährigen fest

gn Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat in der Nacht von Freitag auf Sonnabend einen 37-Jährigen verhaftet. Der Mann muss für rund eineinhalb Jahre ins Gefängnis. Der 37-Jährige war gegen zwei Uhr in der Nacht mit einem Auto über die Autobahn 30 aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde das Auto von den Bundespolizisten angehalten. Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Kleve mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 37-jährige Deutsche war im Oktober 2012 wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte er noch eine Restfreiheitsstrafe von 557 Tagen zu verbüßen. Weil er der Ladung zum Strafantritt nicht gefolgt war, hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der 37-Jährige wurde von den Bundespolizisten verhaftet und zur Verbüßung der Freiheitsstrafe in die nächste Justizvollzugsanstalt eingeliefert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/offener-haftbefehl-bundespolizei-nimmt-37-jaehrigen-fest-235980.html