Empfehlung - Obergrafschafter Musikschüler mit Profis auf der Bühne

Schüttorf Eine Premiere geht am Sonnabend, 16. November, im Schüttorfer „Komplex“ über die Bühne. Zum ersten Mal macht das Musikprojekt „OLB-Kinderkonzerte“ in der Obergrafschaft Station. Ab 16 Uhr treten im Saal des Unabhängigen Jugendzentrums Musik-Profis und -schüler gemeinsam auf. Aus Oldenburg kommt die Kinderrockband „Die Blindfische“ nach Schüttorf, aus Nürnberg reist Kinderliedermacher „Geraldino“ an. Mit dabei sind auch Lokalmatadore: Die Schüler der Bongo- und der Percussionklasse der Musik-Akademie Obergrafschaft werden zusammen mit den Berufsmusikern auf der Bühne stehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/obergrafschafter-musikschueler-mit-profis-auf-der-buehne-328110.html