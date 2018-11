Empfehlung - Obergrafschafter gedenken jüdischer Opfer der Pogromnacht

Bad Bentheim/Schüttorf „Heute ist ja der Gedenktag“, bemerkt ein älterer Herr, als er mit seinen Einkaufstaschen die Wilhelmsstraße in Bad Bentheim hinunterschlendert. Er bleibt stehen und beobachtet, wie die Ratsfrau Carin Stader-Deters und Bentheimer Bürgerin Marie-Luise Quaing mit viel Mühe einen Stolperstein reinigen und polieren. Insgesamt neun Steine liegen in der Wilhelmstraße, manche sind mit einer dunklen Schmutzschicht überzogen. Spätestens jetzt, zum Gedenktag an die Verbrechen der Reichspogromnacht am 9. November 1938 sollen die Messingtafeln im Kopfsteinpflaster wieder glänzen – dafür bedarf es Schwamm, Reinigungsmittel und einer Menge Ausdauer.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/obergrafschafter-gedenken-juedischer-opfer-der-pogromnacht-265468.html