Empfehlung - Obergrafschafter betrügt Käuferin um Handy

Nordhorn Für 550 Euro verkaufte im August vergangenen Jahres ein 22-jähriger Mann aus der Obergrafschaft sein Handy auf der Internetplattform „Shpock" an eine junge Frau – aber nur zum Schein. Er kassierte das Geld, sie sah das Handy nie. Vor dem Amtsgericht Nordhorn unter dem Vorsitz von Richter Ratering legte er ein Geständnis ab und beteuerte, der Geschädigten den vollen Betrag zurückzahlen zu wollen. Er sei zum Zeitpunkt des Betrugs in einer schlechten Phase gewesen: ohne Job, ohne Geld, aber mit viel Drogen. Das sei jetzt vorbei. Sein Nebenjob bei Aldi sei der Einstieg in eine berufliche Neuorientierung. Zum Abschluss der Beweisaufnahme entnahm Richter Ratering dem Bundeszentralregister sechs Vorstrafen des Angeklagten, überwiegend ähnliche Betrugsdelikte wie das hier in Rede stehende. Der Staatsanwalt stellte fest, dass sich die Beschuldigungen der Anklageschrift durch die Beweisaufnahme all zutreffend erwiesen hätten, und beantragte eine Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 15 Euro nebst Übernahme der Verfahrenskosten sowie Einzug der 550 Euro zur Rückzahlung an die Geschädigte.(...)