Schüttorf Die Weihnachtsmärkte in der Obergrafschaft erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das ist beim diesjährigen Markt in Schüttorf auch an der Zahl der Weihnachtsbuden ablesbar. „Wir haben noch mehr Anfragen von Ausstellern erhalten als in den letzten Jahren", berichtet Daniel Hempen aus dem Vorstand des Stadtmarketingvereins „Pluspunkt", der die Veranstaltung in der Innenstadt an diesem Wochenende organisiert. Auch viele Vereine und Kunsthandwerker aus der Samtgemeinde nutzen am Sonnabend und Sonntag die Gelegenheit, ihre Dekoarbeiten, Geschenkartikel und Leckereien anzubieten.(...)