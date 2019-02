Empfehlung - Kommentar zu umstrittenen Bauprojekten: Lösungen entwickeln

Wirtschaftswissenschaftler nennen es das Pareto-Optimum: Gemeint ist ein Zustand, bei dem es keine Möglichkeit gibt, eine Person besserzustellen, ohne dabei eine andere schlechterzustellen. Auf der Suche nach diesem Gleichgewicht sind gerade die Verwaltungen in Schüttorf und Bad Bentheim: Investoren planen, in Wohngebieten Mehrparteienhäuser zu errichten. Die Anlieger protestieren, weil sie Nachteile befürchten. Sie wohnen in einer ruhigen, durch Einfamilienhäuser geprägten Nachbarschaft – und plötzlich wird ihnen ein „großer Kasten“ vor den Gartenzaun gesetzt, der die Privatsphäre gefährdet und den Verkaufswert der eigenen Immobilie mindern könnte. An der Bentheimer Straße in Schüttorf sind es zehn Wohnungen, für die ein leer stehendes Einfamilienhaus weichen soll.Vor allem aber könnten an der Straße parkende Autos sowohl an der Bentheimer Straße als auch an der Südstraße in Bad Bentheim für verstopfte Verkehrswege und somit für Gefahr sorgen. Weil bei den Neubauten nur ein Parkplatz pro Wohnung vorgeschrieben ist, heutzutage aber viele Familien zwei Pkw besitzen, wird es eng. In Bentheim hat man sich inzwischen auf 1,5 Parkplätze verständigt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/kommentar-zu-umstrittenen-bauprojekten-loesungen-entwickeln-283160.html