In Bad Bentheim stehen Züge bis zum Mittag still

Sturmtief „Sabine“ hat am Montagmorgen ein wenig an Puste verloren. Im Bahnhof von Bad Bentheim allerdings sind ihre wütenden Aktionen der vorausgegangenen Nacht noch zu spüren. Der Zug von Salzbergen nach Berlin steht noch bis Mittag auf dem Gleis still.