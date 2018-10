Empfehlung - Hitze-Sommer sorgt für Rekorde in Obergrafschafter Bädern

Bad Bentheim/Schüttorf Der vergangene Hitze-Sommer hat für Rekordzahlen in den Freibädern in der Obergrafschaft gesorgt. Sowohl in Bad Bentheim als auch in Schüttorf wurden in den vergangenen Monaten neue Besucherrekorde aufgestellt. „Solche Zahlen hatten wir noch nie“, sagt Frank Schenkbier aus dem Bäderteam der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren, die das Freibad in der Vechtestadt betreiben. Und auch Martin Hofschröer, Geschäftsführer des Bentheimer Badeparks, konnte sich über eine hervorragende Freibadsaison mit Spitzentagen freuen, in denen rund 2000 Besucher ins Naturfreibad strömten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/hitze-sommer-sorgt-fuer-rekorde-in-obergrafschafter-baedern-260640.html