Empfehlung - GN-Kinderseite: 70 Kinder üben in „Handball-Ferienschule“

Schüttorf In den Ferien zur Schule gehen? Da würden wohl die meisten Kinder abwinken. Wenn es ums große Hobby geht, sieht das aber anders aus. Das hat die „Handball-Ferienschule“ gezeigt, die an den letzten drei Tagen der Sommerferien beim FC Schüttorf 09 Station gemacht hat. Mehr als 70 Kinder im Alter zwischen 9 und 12 Jahren aus der ganzen Grafschaft Bentheim sind dafür an den letzten drei Tagen der Sommerferien zum Training nach Schüttorf gekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/gn-kinderseite-70-kinder-ueben-in-handball-ferienschule-247172.html