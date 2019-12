Empfehlung - Glühwein und Knobeln in Suddendorf und Ohne

Suddendorf Beim alljährlichen Weihnachtsmarkt in Suddendorf durften sich die Kleinsten über Dosenwerfen, Waffeln, heißen Kakao und natürlich über den Besuch des Nikolauses freuen. In diesem Jahr schmückten die Kinder der Bogengemeinschaft den Weihnachtsbaum. Aber auch die Erwachsenen erfreuten sich über viel gebastelte Dekorationen, selbstgebrannten Schnaps sowie Glühwein. An einem Teststand konnten selbst gemachte Marmeladen probiert und in der Knobelbude leckere Präsente erknobelt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/gluehwein-und-knobeln-in-suddendorf-und-ohne-332454.html