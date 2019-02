Empfehlung - Gildehauser Lukasmühle wird saniert

Gildehaus Der Lack ist ab: Bislang kannte man die Lukasmühle in Gildehaus als verwunschen zwischen Bäumen und Büschen verstecktes Bauwerk in dunkler, rötlicher Optik, teilweise umrankt von Efeu. Jetzt sind die Kletterpflanzen verschwunden, und die auf dem Bentheimer Sandstein aufgetragene Farbe wurde entfernt, um der Mühle ihr ursprüngliches helles Aussehen wiederzugeben. Doch das ist längst nicht alles, was sich in den vergangenen Monaten auf dem Mühlenberg verändert hat.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/obergrafschaft/gildehauser-lukasmuehle-ohne-schutzpatron-281696.html