Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr führt zu Unfall

gn Gildehaus. Da unbekannte Täter zwei Mülltonnen auf die Fahrbahn des Nordhorner Weges in Gildehaus, Höhe Hausnummer 27, gelegt hatten, ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, sind zwei Autos etwa zeitgleich gegen 6 Uhr mit den Mülltonnen zusammengestoßen. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05922 9800 mit der Polizei Bad Bentheim in Verbindung zu setzen.

